鹿児島県内12地区のランナーが、52区間・567.5キロでたすきを繋ぐ県下一周駅伝は25日が最終日。南大隅町から鹿児島市まで11区間を駆け抜けました。

最終日の25日。垂水市を通る4区、郷土の肝属は中原選手が走ります。

（肝属・中原敬輝選手）「陸上を通していろんな人と出会って、その中で県下一周というのがあった。この区間がラストランなので、最後は楽しんで次の区間の人に笑顔で渡したい」

鹿屋体育大学大学院の2年生。春から県外に就職予定で、9回目の出走となった今回が、最後の県下一周駅伝です。

4区の先頭は、区間賞の走りで2位から逆転した姶良の中村高洋選手。

中原選手はトップを譲りましたが、区間5位の走りで、2番手でたすき渡し。最後の県下一周駅伝を走り切りました。

（母・五津子さん）「9年間ありがとう」

（父・高之さん）「たくましい限り。なにもいうことない」

（姉・真実さん、百香さん）「立派になった」

（肝属・中原敬輝選手）「楽しんで9年間のラストを走れた。みんなも見てくれて、感謝しかない。うまくいかない時にどうやって乗り越えるか。県下一周駅伝で培ってこれた。県下一周は人生の財産。これを胸に、社会に出ても頑張っていきたい」

一方、4区でトップに立った姶良は、日間優勝とともに、2年連続の総合優勝を果たしました。

（姶良 霧島市消防局・平嶺美浩選手）「去年8月、霧島・姶良集中豪雨があったが、地元の方々が変わらず温かい応援、支援をしてくれて走り続けることができた。2連覇できてすごくうれしい」

【5日目の結果】

1位・姶良、2位・鹿児島、3位・肝属

4位・日置、5位・大島、6位・川薩

7位・川辺、8位・出水、9位・曽於

10位・指宿、11位・伊佐、12位・熊毛

【総合順位】

1位・姶良（優勝）

2位・鹿児島、3位・肝属、4位・日置

5位・川辺（Bクラス優勝）

6位・川薩、7位・大島

8位・曽於（Cクラス優勝）

9位・出水、10位・指宿、11位・伊佐、12位・熊毛

総合結果は、優勝が姶良、Bクラス優勝が川辺、Cクラス優勝が曽於となりました。

・