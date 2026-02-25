タレントの小原ブラスが２５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。７人組音楽グループ「ＸＧ」のプロデューサー・ＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されたことについてコメントした。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでＳＩＭＯＮ容疑者逮捕を報じた記事が取り上げられると「音楽プロデューサーって結構、不細工がなるかと思ったら、結構、イケメンの方ですね」と、まず口に。

その上で「ＸＧのメンバーは（薬物を）やってないし、これからのグループだったんでしょ？ こういう形で大々的に報じられることになるのは、ちょっとかわいそうやなと思う」と続けると「うまいこと、このプロデューサーさんには離れてもらって、償ってもらって、ちゃんと立て直すというか新たなプロデューサーとやってほしいな。タレント側には、いっぱい、あれしたらあかんで、こういう発言したらあかんでってやるけど、裏のスタッフやプロデューサーとかも、気をつけなあかんと思う」と話していた。