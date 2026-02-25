俳優・山粼賢人さん、山田杏奈さん、眞栄田郷敦さん、北村一輝さん、舘ひろしさんらが映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の完成披露試写会に出席。約4000人の観客を迎え、ジャパンプレミアを開催しました。



【写真を見る】【 山粼賢人 】 映画二作目『ゴールデンカムイ』は「パワーアップした続編に」 北村一輝は犂椶劼蹐薫Ν畴弁





山粼さんは牘撚茲琉貂醋棔▲疋薀泙あって沢山の方が観ていただいて期待していただいたからこそ、今回「網走監獄襲撃編」が作れたと思っております。パワーアップした続編になってると思うので、皆さん楽しみにしてください。めちゃくちゃ面白かったです瓩抜儺劼妨けてピーアール。





MCから、撮影中の思いを聞かれると狒衙世痢併嚇弔気鷄蕕犬襦縫▲轡螢僂気鵑里燭瓩砲箸砲く前に進んでいく戦いは、やっていて、良いシーンになればいいなと思ってやってました...瓩鳩狠罎寮錣い箸和任辰栃僂錣辰拭△細い声に笑いが起こりました。



山田さんは爐泙気冒衙世箸靴討隆愀言が経るにつれ、だんだん出来上がってるんじゃないかな。そうだといいなと思っております瓩飛イ箸靴辛従陲埜譴蠅泙靴拭

眞栄田さんは注目シーンについて猜理的な攻防戦もありますけど、心理的な攻防戦は観てて面白い、ワクワクする要素瓩肇縫筌蝓







館さんとの一騎討ちのシーンを振り返った北村さんは猖諭⊂学生の時「タチラー」って言ってもいいくらいコートを着てマネしたり瓩函館さんへの愛を唐突に語り出し燹併１特罅砲笋蕕譴修Δ砲覆辰討癲嵜兇衒屬譴亟椶劼蹐掘廚澆燭い福Ｋ莢鶸尭阿靴討泙靴伸瓩般椶魑韻せていました。







その告白を聞いた館さんは、出来上がったシーンについて猖迷七が素晴らしくて良かった瓩半了拭Ｋ迷爾気鵑廊爐い笋い筺館さんがカッコ良くて、ほんとにもう瓩盤鮃な表情で館さんを見つめ、会場は笑いに溢れていました。



【担当：芸能情報ステーション】