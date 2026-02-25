Travis Japan川島如恵留、IQが“全人口の上位2％”MENSA会員入りを報告
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が25日、テレビ朝日系バラエティー『くりぃむクイズ ミラクル9』（後7：00）に出演。IQの極めて高い人のみが入会できるという「JAPAN MENSA」に会員入りしたことを明かした。
最近では「第二種電気工事士」の資格を取得したという川島は「最近なんですけどここで初出ししたくて。実はMENSA会員になったんです」と報告。くりぃむしちゅーの有田哲平から「どうやってなったの？」と聞かれ「試験みたいなのを受けて、これくらいのIQがありますって送ったらじゃあ君、入っちゃいなよって」と経緯を明かした。
MENSAとは全人口のうち、上位2％のIQの持ち主が入れる国際グループ。番組のテロップでは川島のJAPAN MENSAのウェブ会員証も公開した。
