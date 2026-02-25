高市早苗総理が自民党の衆議院議員315人に約3万円のカタログギフトを贈った問題について、国民民主党の玉木雄一郎代表が25日、記者の質問に所感を述べた。

【映像】玉木雄一郎代表が高市総理に言及する様子

玉木代表は「まず法律上は問題ないと思います。ただこれ来年の1月1日から違法になります。政党あるいは政党の支部から政治家個人に寄付をすることについては、来年の1月1日からは違法になります。ただ現行は合法」としたうえで、「ただ去年あれだけ石破さんの時に大きな問題になったので、こういったことをやること自体、やはりなんでしょうね、国民が本当にどう受け止めるのか、そこに対する想像力を欠いているのではないかということでは残念だなと思いますね」と述べた。

続けて「3万円ちょっとということですけど、本人除いて315人だから1000万円ぐらいですよね。私の香川県第2区総支部から1000万円なかなか出せないなと、正直そんな印象ですけど。やっぱりそういう、かつ、無税のお金ですよね、課税を免れているお金なんで。それを同僚のお祝いに出すということについて、違法ではないけれども、国民の皆さんがどうお考えになるのか、そこはもう少し想像力を働かせた対応があってもよかったのではないかなと思いますね」と述べた。（ABEMA NEWS）