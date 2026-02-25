【エイジングケア】オルビスから高浸透シートマスクが新登場。乾燥・ハリ低下・くすみにアプローチ。

オルビスは、2026年2月20日にシートマスクの新商品「オルビス ショットプラス ナノ NC ダイレクトショット マスク」を発売しました。

美容成分が狙った場所に届く

ハリの低下や乾燥によるくすみなど年齢とともに現れるお悩みにアプローチするエイジングケア（※1）シリーズ「ORBIS SHOT PLUS（オルビス ショットプラス）」から、待望のシートマスクが登場しました。

肌表面を通過し、肌深部に届いてから放出する設計の「pH反応型ナノカプセル」が採用されているのが特徴です。pH反応型ナノカプセルは4300億個も配合され、必要な成分を必要とする場所へ狙って届ける仕様になっています。

既存のシリーズに配合された保湿成分（ナイアシンアミド、アスコルビルグルコシド）に加え、新たに「パルミトイルトリペプチド-38（保湿）」、「グルタチオン（保湿）」を配合することでハリと透明感の両方を集中的にケアできる処方を実現しました。

ハリに関する悩みに対しては、既存のナイアシンアミドに加えペプチドを新配合することで肌をふっくらとさせてハリを与えます。また透明感の悩みには、既存のビタミンC誘導体に、透明感を底上げするグルタチオンをプラス。乾燥によるくすみの原因に多角的にアプローチし、うるおいを与えることで澄んだ明るさへと導きます。

さらに、美容成分を逃さず密着浸透させる「トータルデリバリーシート」を採用。目の幅に合わせるように伸ばしながら貼ることで、シートマスクが肌に隙間なく密着し、美容成分を角層までしっかりと押し込み続けます。

容量は92mL（5枚入り）で、価格は990円。

主な販売場所は、マツモトキヨシ・ココカラファイン・Amazonで、順次拡大予定です。オルビス公式オンラインショップ及び全国のオルビス直営店舗での販売は予定していません（2月19日時点）。

価格はすべて税込です。

※1 エイジングケアとは年齢に応じたお手入れのことです。

東京バーゲンマニア編集部