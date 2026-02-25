今月23日に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。日本は歴代最多の24個のメダルを獲得しました。岡山市出身の木村葵来選手や倉敷市出身の吉田唄菜選手もメダルリストに。大舞台で輝いた岡山勢の活躍を振り返ります。

（実況）

「決まった～！」



21歳の新星が初めての五輪でいきなり快挙を成し遂げました。スノーボード・ビッグエアで日本男子初の金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手です。今大会の日本勢金メダル第1号。歴代最多となった24個のメダル獲得に勢いをつけました。





（木村葵来選手）「とても重たいです」木村選手の活躍を見守った地元も歓喜に沸きました。（木村選手の父）「たずさわってくださったみなさんのおかげで本当にここまでこれてよかった」（木村選手の母）「不安はあったんですけど、きっちり決めてもらって本当にもう嬉しいです」（木村葵来選手）「家族だったりコーチとか周りの人たちが手厚いサポートをしてくださったので、本当にこのような結果でお返しすることができて嬉しいです」鮮烈な五輪デビューを飾った木村選手。その一方で、悔しさの残る結果となった選手もいました。

スケート・ショートトラックに出場した倉敷市出身の中島未莉選手です。メダルの獲得が期待された女子3000mリレーでは、決勝進出を逃し順位決定戦に…。それでも、日本のエースとしてチームを引っ張り6位入賞を果たしました。



（中島未莉選手）

「やっぱり悔しい気持ちはすごくあるんですけど、準決勝よりはしっかりレースに挑めたと思うので、応援してくださる方の分も背負って、しっかり1500メートルの最後の種目で、その思いをぶつけられたらいいなというふうに思います」



中島選手は今大会5種目にエントリー。最後は得意とする個人1500mに挑みました。中島選手の地元・倉敷市では、家族や高校時代までの恩師らがエールを送りました。



6人で競う準々決勝。序盤は中段でレースの展開を伺います。そして中盤、中島選手が前に出ようと仕掛けた時に転倒します。



その後、何とかレースに復帰し完走するも予選敗退。それでも、初めての五輪で世界を相手に果敢に攻めるレースを最後まで貫きました。



（中島未莉選手）

「最後すごく気合を一度入れ直して臨んだんですけど、空回りというかしてしまって、なんとも言えないような感情で今は一杯です」

（平井貴子監督）

「悔しいですね。悔しいね。本人が一番悔しいと思うんですけど、とりあえず一回休んで出直して頑張ろうね。お疲れ様。と言ってあげたいです」



（父・中島博文さん）

「彼女にとって本当にいい経験になったと思います。でも必ずこのまま諦める子ではないので、皆さん本当に応援をよろしくお願いします」



（中島未莉選手）

「悔しい思いをするということは自分が勝ちにいきたいという気持ちの表れでもありますし、この経験を生かして今後の4年間、五輪でメダルを獲るという目標をしっかり持って4年後は格好いい姿をお見せできるようにしっかり頑張ります」



アイスダンス・倉敷市出身の吉田唄菜選手

フィギュアスケート団体でアイスダンスに出場したのは倉敷市出身の吉田唄菜選手。



フリーの演技では不死鳥をテーマにしたプログラムをミスなく滑り切り、2大会連続の団体銀メダル獲得に貢献しました。



（吉田唄菜選手）

「本当に最高でしたねすごく皆仲良くて皆で泣いて喜んで叫んで応援してすごく良いチームだったなと思ってこのメダルを一緒に持って帰れて良かったなと思います」



吉田選手にとって今回が初めての五輪。初日のリズムダンスでは、大舞台にも物怖じしない堂々たる演技で、自己ベストに迫る得点もマークしました。



（吉田唄菜選手）

「もう本当に楽しいが勝って緊張感は今までで一番少なかったです。すごく綺麗なリンクでしたし会場のお客さんもすごく盛り上げてくれて、『唄菜ちゃん頑張って～』という声がたくさん聞こえました」



初の五輪でメダルを獲得した吉田選手。RSKの単独インタビューでは、4年後にかける思いも語ってくれました。



（吉田唄菜選手）

「今回は個人戦の枠を逃してしまったのですごく悔しい思いでもいたんですけど、また4年後は個人戦でも団体戦でも良い結果を出して次は金メダルを取れるように頑張りたいと思いましたし、私がそうだったように過去の素晴らしい選手の方たちが結果を残しているのを見て憧れて皆さんやられていると思うので自分もそんな選手になって小さい子たちが冬の競技に興味を持ってくれたらいいなと思います」



なお、金メダルを獲得した木村葵来選手と、銀メダルの吉田唄菜選手には岡山県民栄誉賞が贈られることが決まっています。