2月24日、「DOMOTO（旧・KinKi Kids）」の堂本光一が主演を務める縦型ショートドラマ『記憶買収人』が配信されることが発表された。新企画となるが、光一の“イメチェン”と結びつけるファンもいるようだ。

今回、発表されたのは、STARTO ENTERTAINMENT発の縦型ショートドラマだ。

「光一さん演じる、人の記憶を売買する謎の男を中心に、3つのエピソードで構成され、各話に出演するゲスト俳優が主演を務めます。ショートドラマには、timeleszの篠塚大輝さん、戸塚純貴さん、大東駿介さんが出演します。ドラマは4月1日から2カ月連続で配信される予定です」（スポーツ紙記者）

STARTO社による新たな試みは早くも注目を集めているが、Xでは

《光ちゃんの黒髪これだったんか…ドラマ久々だね〜楽しみ》

《もしかして…光一くんが黒髪にしたのはこのドラマの為なのか?》

《光一さんの黒髪のお仕事はこれだったのね》

など、光一の“黒髪”に納得する声が見受けられる。光一の“イメチェン”は少し前から話題になっていた。

「長らく、金髪のストレートヘアが定着していた光一さんですが、1月末、ファンクラブ会員に向けて、黒髪にしたことを報告。2月13日にSnow Manのバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）に出演した際、お披露目となったのです。SNSでは『王子というかもう帝王の風格』など、絶賛する声が続出していました。

今回のドラマで公開されたキービジュアルで、光一さんはハットをかぶっていましたが、帽子のすき間から出る髪が黒色だったため、この役作りで染めたのではないかと考えるファンもいたようです」（芸能担当記者）

長らく、堂本剛とともにKinKi Kidsとして活動してきたが、2025年7月にDOMOTOに改名し、デュオにとって大きな転換期となった。光一はソロの仕事でも変化が見られるという。

「2000年から主演ミュージカル『SHOCK』シリーズがスタートし、舞台での活動が中心になりました。一方で、地上波ドラマは2015年の『陰陽師』（テレビ朝日系）に出演したのが最後で“テレビ離れ”が進みつつあったのです。

しかし、2025年10月からNEWSの加藤シゲアキさんと、バラエティ番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』（テレビ朝日系）でMCを務め、テレビでの露出がまた増えています。今回は配信ドラマになりますが、映像作品で主演を務め、仕事の方向性も変わりつつあるようです」（同前）

事務所発の新企画で、光一はどんな演技を見せるのか。