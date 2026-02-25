元ＡＫＢ４８で実業家、タレントの川崎希（３８）が２４日深夜に日本テレビ系で放送された「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。この日のテーマ「買い物依存」に関して豪快なトークを披露した。

エルメスなどのハイブランド好きとして知られる川崎。「ハイブランドに行くと、金銭感覚が普段と変わってきちゃって」とけろり。「ゴミ箱買おうと思ってエルメスに行ったことあるんですけど」と切り出し、「家のゴミ箱ないなー、と思って（エルメスに）買いに行ったら、（ごみ箱が）８０万だったんです」と話すと、スタジオは「え〜っ？！」「８０万？！」「ゴミ箱で？！」と驚きの声が一斉にあがった。

川崎は「エルメスで見ると、８０万…意外と安い、ってなっちゃうんですよ」と笑顔。続けて「ダイニングセットとかもこれ、６００〜７００万だったんですけど」と話すと、今度はスタジオに「ひぇ〜〜っ？！」の声が響き、ＭＣの上田晋也も「えっ…」と絶句。川崎は「（エルメスって）バックが１００〜２００（万円）するんで、それに比べたら、イス４個（４脚）ついて、机もついて、６、７００（万円）って安いな（って）」とにっこり。上田は「よくそんな感覚で経営者やってるな」とツッコミを入れ、笑いが起こった。川崎はこれまでに、自身のＳＮＳでエルメスで買ったゴミ箱やダイニングセットを披露している。