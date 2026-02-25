柳俊太郎、冒頭のあいさつでコメント迷子に 工藤阿須加＆稲葉友がフォローで第七師団の絆
俳優の工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、稲葉友が25日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
第七師団の軍曹で鶴見中尉の側近・月島基役を工藤、原作でも屈指の強烈キャラクターとして知られる双子の兄弟、二階堂浩平・洋平役を柳、鶴見中尉に心酔し、強い忠誠心を持つ第七師団随一のヤバイ男・宇佐美時重役を稲葉が担当する。イベントの冒頭で柳が「お足元が悪い中…」と言おうとしたところで、どこに“お”を入れるのか迷子に。すかさず工藤と稲葉が「大丈夫？」と近寄り、第七師団の絆が垣間見えた。改めて柳は「熱い気持ちで作った作品が皆様に届けられることをうれしく思います」とメッセージを送っていた。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
この日は、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、片桐健滋監督も参加した。
