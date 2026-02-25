【 大島由香里 】 「ハーレーダビッドソン」と笑顔 「“いつか憧れのハーレー”が“私のハーレー”になる日はくるのか？！」
フリーアナウンサーの大島由香里さんが自身のインスタグラムを更新。
ハーレーダビッドソンとのショットを公開しました。
大島由香里さんは、都内で行われたハーレーダビッドソンのイベント「HARLEY-DAVIDSON 2026 New Model Launch Event」を訪れたことを明かすと、写真をアップ。
投稿された画像では、大島由香里さんが、ハーレーダビッドソンに跨がり、笑顔を浮かべる様子などが見て取れます。
この投稿にファンからは「可愛格好良いです!」・「映画のヒロインみたい！」・「カッコイイ」・「北斗の拳に出てくるﾏﾐﾔさんみたいだ、大島さん❤」・「ハーレーいいじゃん」などの反響が寄せられています。
大島由香里さんは、大型自動二輪免許を取得しており、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、様々なバイクに乗る動画が好評を博しています。
【 大島由香里さん プロフィール 】
生年月日：1984年1月24日
出身地：神奈川県平塚市
血液型：O型
身長：165cm
趣味：アニメ鑑賞・ゆるい絵
特技：カラオケ番組で2度優勝
資格：ビアテイスター・大型自動二輪免許
学歴：成城大学経済学部卒業
2007年にフジテレビに入社、「ニュースJAPAN」をはじめ主に報道番組を担当し、2017年フリーに転身。
