フリーアナウンサーの大島由香里さんが自身のインスタグラムを更新。

ハーレーダビッドソンとのショットを公開しました。



【写真を見る】【 大島由香里 】 「ハーレーダビッドソン」と笑顔 「“いつか憧れのハーレー”が“私のハーレー”になる日はくるのか？！」





大島由香里さんは、都内で行われたハーレーダビッドソンのイベント「HARLEY-DAVIDSON 2026 New Model Launch Event」を訪れたことを明かすと、写真をアップ。







投稿された画像では、大島由香里さんが、ハーレーダビッドソンに跨がり、笑顔を浮かべる様子などが見て取れます。





続けて「“いつか憧れのハーレー”が“私のハーレー”になる日はくるのか？！ 全部かっこよかったっす」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「可愛格好良いです!」・「映画のヒロインみたい！」・「カッコイイ」・「北斗の拳に出てくるﾏﾐﾔさんみたいだ、大島さん❤」・「ハーレーいいじゃん」などの反響が寄せられています。







大島由香里さんは、大型自動二輪免許を取得しており、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、様々なバイクに乗る動画が好評を博しています。







【 大島由香里さん プロフィール 】



生年月日：1984年1月24日

出身地：神奈川県平塚市

血液型：O型

身長：165cm

趣味：アニメ鑑賞・ゆるい絵

特技：カラオケ番組で2度優勝

資格：ビアテイスター・大型自動二輪免許

学歴：成城大学経済学部卒業



2007年にフジテレビに入社、「ニュースJAPAN」をはじめ主に報道番組を担当し、2017年フリーに転身。







【担当：芸能情報ステーション】