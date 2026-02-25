高市総理側が衆院選で当選した自民党議員に贈ったカタログギフト。1人約3万円分ということで、のしには「御祝 高市早苗」と記載されています。

去年、当時の石破総理が当選1回の衆院議員側に10万円相当の商品券を配っていたことが問題となり、謝罪したばかり。東海地方の衆議院議員は、どう受け止めているのでしょうか。

「法的に問題がないから返す予定ない」「全員に届いているとは」

CBCの取材に対し「法的に問題がないのだから返す予定はない」「総理のお気持ちとして納めた方が良いと思う。趣旨にあったものを選ぶ」「バレンタインデーの贈り物か何かかと思った」と話していて、おおむね好意的に受け止められています。

一方で、「まさか全員に届いているとは思っていなかった。現金ではないので返すつもりはないが、どうするかはまだ決めかねている」と戸惑いの声もあがっています。