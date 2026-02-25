《初監修》大大大当たりキターーッッ！！【ファミマ】ビジュから特別感すご♡「新作スイーツ」

【ファミリーマート】に、ベルギー王室御用達のショコラティエ【PIERRE MARCOLINI（ピエール マルコリーニ）】が初監修したデザート、焼き菓子、パン、アイスが登場。有名チョコレートブランドが監修した商品を、すでに食べてみたという人も多いかもしれません。今回は、そんな「新作スイーツ」の中から@ftn_picsレポーターともさんが実食したデニッシュやシュークリームなどをレポートします。

甘酸っぱいラズベリーをきかせたショコラデニッシュ

チョコとラズベリーという、コンビニパンとしては新鮮な味わいが楽しめそうな「ショコラデニッシュラズベリー」。公式サイトによると「ラズベリー風味のココア入りケーキ生地と甘酸っぱいラズベリージャムを絞り焼き上げたショコラ風味のデニッシュに、コクのあるチョコクリームをサンド」とのこと。レポーターともさんは「重量感があり、食べ応えも腹持ちも◎ 朝食でリピ決定です！」と、気に入っている様子。

濃厚さとほろ苦さの絶妙バランス

ゴツゴツとしたチョコレートのようなルックスの「とろけるキャラメルショコラシュー」。レポーターともさんいわく、「見た目は岩のようですが、ザクザクした食感も楽しく、食べ応えもありました」とのこと。シュー生地の中に入っているのは、「ほろ苦キャラメルソースと濃厚ショコラクリーム」（公式サイトより）とのことで、大人の味わいを楽しめそう。

発酵バターの香りが楽しめる上品バウムクーヘン

上品な見た目のこちらは「2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン」。公式サイトによると、「ショコラ味の生地と発酵バター香るプレーン生地、しっとりとした2層のバウムクーヘンに、チョコをかけました」とのことで、シンプルながら豊かな香りを楽しめそう。レポーターともさんは、「これはもう、子供も大人もみんなが大好きになること間違いない」と太鼓判を押しています。

コンビニスイーツとは思えない！？

レポーターともさんが「宮殿のお茶会に招かれたような優雅な気分になります」と、コメントしているのが「ショコラと洋梨のクレープ」。「モチモチ食感のクレープ生地に、ガナッシュとショコラクリームだけでも贅沢なのに、洋梨のアクセントでさらに上をいく、贅沢の極みデザート」なのだそう。洋梨はバニラで香り付けされているそうなので、コンビニスイーツとは思えないような香りや味を実感できるかも。

どちらも数量限定販売なので、まだ食べていない人はさっそくファミマの店舗でチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

