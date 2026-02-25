海外モーグル選手が続々来日

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕。フリースタイルスキー・モーグルに出場した選手たちが続々と来日している。オフ時間にはコンビニや庶民的なグルメを堪能している。

早速日本食に舌鼓を打ったのはニック・ページ（米国）。くら寿司に立ち寄り、にぎり寿司を箸で堪能した。庶民的なチェーン店の写真を自身のインスタグラムのストーリーズで公開。「日本で最初に立ち寄った場所」と記した。

アシュリー・コーラー（カナダ）も自身のインスタグラムのストーリーズを更新。雨の庭園を散歩する写真を公開した。さらに、セブンイレブンでは、鮭や明太子のおにぎり、いなり寿司、抹茶チョコレート、コアラのマーチなど大量に買い込み、チームメートのジェシー・リントンをメンションして「スナックは確保したわ」とつづっていた。

女子モーグルで銅メダルを獲得したペリーヌ・ラフォン（フランス）は、浅草観光を満喫。ホイップクリームが山のように盛られたパンケーキや抹茶飲料などのグルメも楽しんでいた。

束の間のオフ時間を日本で楽しむ選手たち。モーグルのワールドカップ富山大会は28日に開幕する。



