中京大1年MF岩本悠庵「攻守のバランスを整えるのが仕事」

2月18日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）プレーオフ。

東北選抜、北信越選抜、東海選抜、中国選抜、四国選抜、九州選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、勝者が2月23日から始まるデンチャレ本戦へと進出する。

ここではデンチャレプレーオフで目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は1年生ながら東海選抜の10番を背負うMF岩本悠庵について。ヴィッセル神戸U-18からやって来た攻守の要は、1年生とは思えない落ち着きと明晰な頭脳でチームの中心になっている。

「急造チームだからこそ、攻守のバランスを整えることは重要で、その仕事は僕だと思っています。ダブルボランチを組む相方とトップ下の選手は攻撃的な選手が多いので、僕は全体のバランスを見て守備を整えつつ、攻撃のサポートをして、その上で自分が前に出ていくタイミングを見計らっています」

この言葉通り、常にボールに関わることができる場所に立ち、ボールを引き出して攻撃のスイッチを入れるパスだったり、前線へ飛び出していくアタッカー陣に絶妙な距離感で三角形を作りながら攻撃をサポートしたり、攻守どちらも選択できる立ち位置を取ることが多い。それだけでなく、セカンドボールや落とすパスを受けても、そのまま縦突破やサイドチェンジ、スルーパスと攻撃の手数も多く、相手からすれば居て欲しくない場所にいて、捕まえづらいプレーをする嫌な選手に映る。

「攻撃に特徴を持った選手はできるだけ前にいて欲しいので、彼らの守備の負担を減らしたいんです」

卓越した技術と攻撃センスを持ちながらも、ここまで利他のプレーが出来るのは、物事を客観的かつ相対的に見ることができることに起因している。

小学生時代は奈良県のディアブロッサ高田でプレーし、中学進学と同時にヴィッセル神戸のアカデミーに進んだ。神戸U-18では2年生からプレミアリーグWESTで出番を掴み、3年時にはアンカーとして1学年下のFW濱崎健斗、瀬口大翔ら強烈アタッカー陣を支え、プレミアWEST2位に貢献した。

トップチームに昇格することはできなかったが、関西の強豪大学からは複数オファーが届いた。だが、岩本が選んだのは東海地区の中京大学だった。

「中京大は日々の練習の強度も高くて、選手の意識も高い。僕としては自分を欲しがってくれている場所で一生懸命やることを重要視していました。正直、本当は筑波大に行きたくて、練習参加もしたのですが、それでも中京大は待ってくれたんです。合否が来るまでに少し時間がかかったので、それであれば欲してくれている中京で頑張ろうと思いました」

1年からボランチとしてのレギュラーを掴み、着実にチームの中心となっていくと、前述したとおり東海選抜の10番を1年生で託された。そして、グループリーグでは攻守のリンクマンとして質の高いプレーを見せると、北信越選抜の本戦出場権をかけたプレーオフ決勝では決勝弾をマークし、見事にプレーオフ優勝へと導いた。

「僕がトップに上がれなかったのは、もちろん実力もありますが、（濱崎）健斗や瀬口のような芯の強さをもっと持たないといけないと思いました。2人はどれだけミスをしても自分の長所を出すことにフォーカスを当てていますし、プレー面でも個人で打開して点も取ることができる。人柄、決めきる力を見習いながら追いつきたいと思っています」

1年目から求めている勝負強さを発揮している岩本に、「自分の芯とは何か？」を聞くと、真っ直ぐにこちらを向いてこう口にした。

「周りに流されることなく自分がやるべきことを常に考えて行動することです。僕はチームの状況に応じて、黒子もできるし、点を取るプレーもできる選手になりたいと思っています」

フォア・ザ・チームの精神と、攻撃のプラスワン、オンリーワンになるエゴも持つ。華やかさといぶし銀を兼ね備えた岩本は、ピッチの真ん中でカメレオンのように様々な姿を見せる。（安藤隆人 / Takahito Ando）