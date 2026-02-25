中間選挙イヤーの焦点を読む生中継！JCTV・CNNj「トランプ米大統領 一般教書演説 生中継特別編成番組」
CNNjでトランプ米大統領の一般教書演説が生中継されます！
中間選挙を控える年の施政方針演説は、米国内政治だけでなく国際ニュースの流れを読むうえでも重要です。
プレビューから解説まで連続編成されるため、発言の背景まで追いやすい放送日になっています。
CNNj「トランプ米大統領 一般教書演説」生中継
放送チャンネル：CNNj本放送日時：2026年2月25日 11:00〜13:00放送番組：『トランプ米大統領 一般教書演説』応募締切：2026年2月26日 23:59
JCTVは、海外メディア向けコーディネーション事業、CNNjを国内に配信する衛星放送事業、テレビ番組の企画制作事業を手がける企業です。
CNNjは、CNNとJCTVのパートナーシップで国内運営される24時間の国際ニュースチャンネルです。
今回の編成では、米国議会に向けた一般教書演説の本編に加え、前後番組で論点整理と解説を連続して届けます。
本放送の前後をつなぐ関連番組編成
プレビュー：2026年2月25日 10:00〜11:00解説番組：2026年2月25日 13:00〜16:00
本編の前に注目点を押さえ、放送後に発言内容を整理できる構成なので、短時間でも理解を深めやすい流れです。
中間選挙イヤーで注目される政策メッセージ
中間選挙：2026年11月
移民当局を巡る抗議や世論の分断が続く中での演説となるため、今後1年の政権運営を示す発言として国際社会でも注目されています。
放送記念キャンペーンの実施情報
キャンペーン締切：2026年2月26日 23:59
放送にあわせて公式Xでフォローとリポストによるプレゼント企画が実施中で、視聴とあわせて参加しやすい設計です☆
国際ニュースを要点で追いたい日に、プレビュー・本編・解説が一続きになった編成は使いやすい視聴導線です。
米政治の重要演説を日本語同時通訳とあわせて確認できるため、海外ニュースの入口としても押さえておきたい特集です。
中間選挙イヤーの焦点を読む生中継！
JCTV・CNNj「トランプ米大統領 一般教書演説 生中継特別編成番組」の紹介でした。
よくある質問
Q. 一般教書演説の本放送はいつですか？
2026年2月25日11:00から13:00まで放送されます。
Q. 関連番組の放送時間は何時ですか？
プレビューは10:00から11:00、解説番組は13:00から16:00です。
Q. 放送記念キャンペーンの応募締切はいつですか？
2026年2月26日23:59が締切です。
