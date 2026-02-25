毎日飲む麦茶でたんぱく質まで補える「麦茶プラス」が、健康博覧会2026に出展します！

暑さ対策で意識される水分補給に、栄養補給の視点を重ねた設計が特徴です。

会場では製品の飲みやすさと続けやすさを、具体的な数値と一緒に確認できます。

アースカラー「麦茶プラス」健康博覧会2026出展

出展期間：2026年2月25日〜2月27日会場：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール開催時間：10:00〜17:00発売形態：粉末スティックタイプ

アースカラーは、スポーツクラブ向け物販や健康食品の企画販売を手がける企業です。

「麦茶プラス」は、同社が提案する高たんぱく麦茶で、日常の飲用習慣に栄養補給を組み込むことを狙った製品です。

今回の出展では“水分補給から体づくりへ”というテーマで、猛暑時代の新しい補給スタイルを紹介します。

麦茶×たんぱく質設計の中身

たんぱく質量：1包あたり5g1包重量：8g調製目安：水500mlに1包

粉末スティックの麦茶で1包5gのたんぱく質を摂れる設計は、同社調査で世界初とされるポジションです。

麦茶の香ばしさを残しながら粉っぽさを抑えた処方なので、甘くない飲み口を好む人にも合わせやすい味づくりになっています。

ラインアップと価格

30包入り：240g／3,888円（税込）お試しパック：3包入り24g／540円（税込）賞味期限：製造日から24ヶ月

通常品とお試しパックの2形態があるため、まず味を確認してから日常利用へ移行しやすい構成です。

継続前提の設計として、保存期間を24ヶ月に設定している点も家庭在庫で扱いやすい要素です。

毎日の補給動線に組み込みやすい販売設計

販売チャネル：ドラッグストア、調剤薬局、スポーツクラブ販売チャネル：自社ECサイト、楽天市場、Amazon出展小間番号：東6 6E-38

店頭とECの両方で購入できるため、運動習慣がある人から家族の体調管理を意識する層まで取り入れやすい導線です。

ノンシュガーかつノンカフェインのため、時間帯を選ばずに飲みやすい点も日常運用で強みになります☆

水分補給だけでは不足しがちな栄養の視点を、普段の麦茶習慣に重ねられるのがこの製品のポイントです。

暑い時期の体調管理をシンプルに続けたい人にとって、補給の選択肢を広げる1品になりそうです。

猛暑の水分補給をたんぱく質補給へ変える新習慣ドリンク！

アースカラー「麦茶プラス健康博覧会2026出展」の紹介でした。

