固定IPが必要な業務環境を、初期コストを抑えて試しやすい期間限定キャンペーンが始まります。

グローカルネットが提供する「かんたん固定IPアドレス」と「せんぞく固定IPアドレス」の無料体験が、3月は最大2ヶ月に延長されます。

プロバイダー変更なしで導入できるため、テレワーク運用や拠点外アクセスを見直したいタイミングにも合わせやすい内容です。

グローカルネット「かんたん固定IPアドレス／せんぞく固定IPアドレス」

キャンペーン期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）無料体験期間：通常最大1ヶ月 → 最大2ヶ月初期費用：0円

グローカルネットは、法人向け・個人向けの通信サービスやセキュリティ関連サービスを展開する通信事業者です。

同サービスはVPN接続で固定IPアドレスを付与し、社外からでもIP制限のある社内システムへ接続できる運用を支えます。

今回は無料期間を延長することで、実運用での接続安定性や管理しやすさを見極める時間を確保できる企画になっています。

3月限定キャンペーンの使いどころ

無料期間が最大2ヶ月になることで、月末締めの業務サイクルをまたいだ検証がしやすくなります。

在宅勤務日と出社日で同じ接続条件を維持しやすく、運用手順の統一にもつなげやすい設計です。

最低利用期間の縛りなしで試せるため、導入判断を急ぎすぎずに検討できます！

かんたん固定IPアドレス

月額利用料：1,089円（税込）/月（1ユーザー）同時接続数：1ユーザーにつき1端末

「かんたん固定IPアドレス」は、個人利用や小規模チームでの固定IP導入を軽く始めたい場面に向いた料金帯です。

1ユーザー1端末の構成が明確なので、アカウント管理や接続端末管理をシンプルに運用しやすくなります。

リモート保守や管理画面アクセスをまず1席で試したいケースにも相性のよいプランです。

せんぞく固定IPアドレス

月額利用料：6,600円（税込）/月（10ユーザー）追加料金：660円（税込）/月（1ユーザー毎）同時接続数：1ユーザーにつき1端末

「せんぞく固定IPアドレス」は、複数メンバーが同一の固定IP方針で接続する運用を想定したプランです。

10ユーザー起点で設計されているため、部門単位での導入計画や段階的なユーザー追加にも対応しやすくなっています。

拠点間で接続ルールをそろえたい企業にとって、運用設計を一本化しやすい構成です。

通信保護の仕様と実務での安心感

暗号化にはAES256-SHAを採用し、第三者による通信内容の盗聴や覗き見への対策を強化しています。

通信内容の傍受やアクセス履歴の保存を行わない方針が示されており、ログ非保存での運用を重視した設計

社内システム接続を外部回線から行う業務では、この設計思想が日々の安心感に直結します。

固定IPサービスは、導入前の比較だけでなく実際の運用フローに当てはめた検証が重要です。

無料期間が長い今なら、接続品質と管理負荷の両方を確認しながら、自社に合うプランを選びやすくなります。

【無料期間最大2ヶ月で始める安心運用！

グローカルネット「かんたん固定IPアドレス／せんぞく固定IPアドレス」】の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの実施期間はいつですか？

2026年3月1日（日）から3月31日（火）まで実施されます。

Q. 無料体験期間はどのくらい延長されますか？

通常最大1ヶ月の無料体験が、期間中は最大2ヶ月に延長されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無料期間最大2ヶ月で始める安心運用！グローカルネット「かんたん固定IPアドレス／せんぞく固定IPアドレス」 appeared first on Dtimes.