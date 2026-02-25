沖縄と茨城の特産素材を使った小粒グミ2品が、全国特産シリーズから期間限定で登場します！

ひと粒ずつ食べやすいサイズなので、仕事や勉強の合間に短時間で味のリフレッシュをしやすい設計です。

発売日は2026年3月2日で、全国の量販チャネルで購入できます。

モントワール「JAおきなわ パイナップルグミ／JAほこた メロングミ」

発売日：2026年3月2日販売期間：期間限定販売チャネル：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア希望小売価格：162円（税込）内容量：36g賞味期限：240日

モントワールは、おいしさと楽しさにこだわった菓子づくりを続けるメーカーです。

同社の全国特産シリーズは、地域特産のおいしさを菓子で楽しむことを通じて地方創生につなげるブランドです。

今回は沖縄県産パイナップル果汁と茨城県産イバラキングメロンピューレを使い、産地の個性を小粒グミで食べ比べできる内容になっています。

JAおきなわ パイナップルグミ

素材：沖縄県産パイナップル果汁

甘みの中に酸味が立つ味設計で、口の中を軽く切り替えたい休憩タイムに合わせやすい風味です。

JAほこた メロングミ

素材：茨城県産イバラキングメロンピューレ

メロンらしい芳醇な甘みを意識した味わいで、ひと粒でも香りの余韻を感じやすい仕上がりです。

小粒サイズで続けやすいリフレッシュ設計

人目を気にせず食べやすい粒感のため、オフィスや移動中でも補食として取り入れやすくなっています。

ひと粒ずつ味わう食べ方と複数粒で広がりを楽しむ食べ方を切り替えられる点も、小粒グミならではの使いやすさです☆

産地素材の個性を手軽に楽しみたい人にとって、同時発売の2品は気分やシーンで選びやすい組み合わせです。

春の新作グミを探しているときに、果汁感と食べやすさを同時にチェックできるラインアップになっています。

産地果汁の小粒グミで気分転換！

モントワール「JAおきなわ パイナップルグミ＆JAほこた メロングミ」の紹介でした。

