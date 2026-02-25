Aぇ！group小島健、クールな表情で『BACKSTAGE PASS』の表紙飾る グループへの思いとファンの絆語る
Aぇ！groupの小島健が『BACKSTAGE PASS 2026年4月号』(シンコーミュージック・エンタテイメント)の表紙に登場。
【写真】かっこいい…！バックカバーにはHANAが初登場
25日に待望の2ndアルバム『Runway』をリリースしたAぇ！group。小島がリーダーを務めており、同誌では新作アルバムを軸に、グループへの想いとファンの絆について語る。1万5000字超えの濃厚なロングインタビュー、クール＋カラフルの対照的な2スタイルでの撮り下ろしショットの数々が掲載された表紙巻頭大特集となっている。
バックカバーにはHANAが同誌初登場。また、誌面には音楽イベント『S-POP LIVE』のファシリテーターを務めるNEWSの加藤シゲアキ、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の主題歌を担当するsumikaのインタビューなども掲載されている。
そのほか、FANTASTICS、M!LK、SUPER★DRAGON、WATWING、牧島輝、LIL LEAGUE、UNISON SQUARE GARDEN、TenTwenty、ナオト・インティライミ、TOOBOE、Makiの特集も。好評連載中のソナーポケット『そんなポケット』に加え、アーティストの愛するペットを紹介する連載『YOUR PET SHOW』にはSUPER★DRAGONの池田彪馬が登場する。
