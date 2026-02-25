岡本真夜、30周年の集大成アルバム『singer-songwriter』リリース 新MVに自身プロデュース「milk＆honey」元メンバーが出演
シンガー・ソングライターの岡本真夜のミニアルバム『singer-songwriter』がきょう25日にリリースされた。同作はデビュー前に制作をした「Lastly」や岩崎宏美の提供曲「10年目のLove Letter」のセルフカバーなど、岡本の30周年の歩みを凝縮した一枚。収録楽曲の中から「最強伝説更新中」のミュージックビデオも公開となった。
【動画】milk＆honey元メンバーが出演！岡本真夜「最強伝説更新中」ミュージックビデオ
同楽曲は「OK！」のフレーズがキャッチーで中毒性のある楽曲で、自身の“親友”をモデルに、友達や恋人といった信頼できる人と一緒にいれば前を向いて歩んでいけるという強さを歌っている。ミュージックビデオには、コンセプトに見合ったキャストとして、かつて岡本がプロデュースしたアイドルグループ「milk＆honey」に所属していた優と李胡（桜木優／白雪李胡）の2人を起用。どんな場所にいても2人だけの“最強”な関係でいられる空気を切り取った作品に仕上がっている。
4月4日からは同アルバムのタイトルを冠した全国ツアー『岡本真夜 30th Concert「singer-songwriter」』をスタートさせる。地元の高知から始まり、大阪、愛知を経て、デビュー記念日の5月10日の東京公演まで30周年イヤーを走り抜ける。
