HANA、『BACKSTAGE PASS』初登場 待望の1stアルバム収録曲を掘り下げる
7人組ガールズグループ・HANAが『BACKSTAGE PASS 2026年4月号』(シンコーミュージック・エンタテイメント)のバックカバーを飾る。きょう25日にリリースした1stアルバム『HANA』を引っ提げ、同誌初登場。
【写真】クールな表情で表紙を飾ったAぇ！group・小島健
誌面では、昨年のデビューから快進撃を続けるグループの今と、待望の1stアルバムの収録曲について掘り下げていく。全員でのロングインタビュー、和気あいあいのテーマコラム、個々の素顔を探るキーワードQ&Aが掲載された巻末特集となっている。
表紙巻頭にはAぇ！group・小島健が登場。また、誌面には音楽イベント『S-POP LIVE』のファシリテーターを務めるNEWSの加藤シゲアキ、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の主題歌を担当するsumikaのインタビューなども掲載されている。
そのほか、FANTASTICS、M!LK、SUPER★DRAGON、WATWING、牧島輝、LIL LEAGUE、UNISON SQUARE GARDEN、TenTwenty、ナオト・インティライミ、TOOBOE、Makiの特集も。好評連載中のソナーポケット『そんなポケット』に加え、アーティストの愛するペットを紹介する連載『YOUR PET SHOW』にはSUPER★DRAGONの池田彪馬が登場する。
