RIP SLYME・ILMARI、メンバー飲みの様子明かす「1回もかみ合わない。ずっと違う周波数」
RIP SLYMEのILMARIが25日、都内で開催されたライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』の舞台あいさつに登壇。映画の大ヒットを祈願して鏡開きも行われた。
【写真】たのしそう！大きく手を振りかぶって樽をわるSU＆ILMARIら
昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。25周年＆活動休止前のラストライブ「GREATEST LIVE」の“前夜祭”となるライブ＆ドキュメンタリー映画が公開される。
舞台あいさつでILMARIは「カラオケしたり旅行したり楽しいばかり。金井さんが上手に編集してくださって良い作品になった。ぼくたちのキャラクターがわかる映画になっている」と金井監督への感謝を口にした。
映画の撮影中は、部屋飲みを楽しんでいたというRIP SLYMEのメンバーら。ILMARIは「SUさんとRYO-Zくんは、ずっと話しているけど1回もかみ合わない。ずーっと違う周波数みたいな感じ。最後まで」と飲み会の様子を明かした。
酒の場で楽しかったほかのエピソードについて問われたILMARI。「なんの話してたんだろ。全然覚えていない」と話しながらも「SUさんが脱ぎだしたかもしれない」という記憶をひねり出した。「覚えていて楽しかった話は特にしていなかった」と話し、かみ合っていなかったことだけが鮮明に記憶に残っている様子だった。
映画には再集結後のライブパフォーマンスやバックステージの様子に加え、ファンにとっても思い出深い過去のライブパフォーマンス映像、映画のためだけに敢行された5人での「初詣旅行」、そして所縁のある人々が語るRIP SLYMEについてのインタビューなどが盛り込まれている。
作品は、3月6日から2週間上映される。
