温活にも♪小倉優子、煮込むだけ！体に優しいスープ「お塩だけですごく美味しい」

現在、13歳の長男・9歳の次男・5歳の三男という3人の男の子のママである小倉優子さん。SNSではお子さんへの愛情たっぷりの美味しそうな手料理の写真をアップされています。そんな小倉さんが、ご自身のYouTubeチャンネルに『【保存版】煮込むだけの簡単パワースープが美味し過ぎた！』という動画をアップ。この記事では、2026年は“食活・温活”がテーマと話した小倉さんが作った、体に優しいスープレシピをご紹介します。

【関連】小倉優子、忙しい時の“もう一品”にピッタリな煮物レシピに子供も大満足「美味しいね！」

年始の旅行後に体調を崩していたという小倉さんが「温活を頑張ります」とコメントしつつ作ったスープがこちら。

◼︎材料を煮込むだけ！ボーンブロススープ

【材料】・鶏手羽元 500g前後・長ねぎ（青い部分） 1本分・玉ねぎ 2/1個・にんにく 1かけ・生姜スライス 2〜3枚・水 1.5L〜2L・酢 小さじ1・塩

【レシピ】（1）鍋に水を入れ、その他の材料を全て入れる（2）沸騰したら弱火にして途中アクを取りながら3時間煮込む

小倉さんは、ボーンブロススープの効果として「腸内環境を整える、美肌・関節のサポート、デトックスと、抗炎症作用、豊富なミネラル補給」と説明してくれました。

◼︎スープとして、カレーとして

画像出典：小倉優子オフィシャルYouTubeチャンネルより

小倉さんは、塩で味付けしたスープを飲むと、「美味しい！」「手羽元が入っているので、お塩だけですごく美味しいんです！」「本当に美味しい！」と笑顔に。

また、小倉さんは、スープとして飲む時は具材はこして、液体だけにすると話しつつ、「鶏手羽とかもったいないので玉ねぎも入ってるので」「青ねぎとにんにく生姜だけを外して、これでカレーを作りたい」と、半分はスープとして、半分はカレーとして楽しむと教えてくれました！

そして、小倉さんは「ちょっと3時間煮るのは時間がかかるけど、ほっとくだけなのでね。これがとても体にいいとのことなので、頑張って続けたいと思います！」と話していました♪

■動画もチェック

3児の母として子育てと仕事を両立している小倉さん。SNSではママに役立ちそうな情報をたくさん発信されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。