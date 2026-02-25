働き手不足から企業の争奪戦となっている高卒人材。一方で、高卒人材は離職率も高くなっています。この課題の解決につなげようとある体験会が開かれました。



水道の蛇口の取り付けを体験しているのは生徒…ではなく、高校の教員です。



新潟市で開かれた企業説明会、その名も「先生Fes（フェス）」。



県内の高校から進路担当の教員約20人が参加しました。



働き手不足から注目を集め「令和の金の卵」とも言われる高卒人材。





県内の高校新卒の求人倍率は3年連続で4倍以上となっています。一方で課題となっているのが離職率の高さです。【主催会社・ジンジブ キャリア教育開発部 近藤海里 部長】「近年のトレンドとしてはやはりミスマッチをさせないというテーマを企業側も先生側もかなり意識を強く持っているかなと思います」大卒と比べ、高卒人材は仕事内容にミスマッチを感じて早期に離職する人の割合が高いといいます。教員が仕事の内容を理解し、就職後のギャップを埋めようと企画されたのが、この体験会です。【高校教員】「聞いた話と実際自分たちが体験するのでは違います。実際にこういう仕事をするんだよっていうことを実体験をもとに（生徒に）伝えられるのですごく貴重な体験だなと感じています」【高校教員】「具体的な話も私たちの質問にもすごく詳しく答えて下さったのでありがたかったです。（就職して）継続できるかどうかがやっぱり大切なのでその辺りがポイントになるかなと思います」若い人材が長く働けるよう広がる取り組み。高校生の就職活動は6月から本格的に始まります。