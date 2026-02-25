Matt「赤ちゃんみたいに」肌の変化を実感した愛用美容液

Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【プライベート全見せ】Mattの触りたくなる”うるふわ髪”&発光美肌の作り方！毎日使っている神コスメ大公開』の動画を投稿。スキンケアの様子を公開し、その使用感なども語ってくれていました！

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

HAAB SKIN/iPS de Booster 税込17,500円（公式サイトより）

肌の「再生力」を底上げし、さまざまな肌悩みをサポート！乾燥・くすみ・ハリ不足・毛穴・シワ・シミ・ニキビ跡などマルチに対応してくれる美容液！

Mattさんはこちらを拭き取り化粧水の後、一番最初のスキンケアとして使用。その使用感について「これすごいの、肌の質？が全然違くなる」と塗った後の肌に変化を感じたとコメント。

仕上がりは「触り心地とかも最高」「赤ちゃんみたいに」と触りたくなるような肌に変化したと語っていました！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまなスキンケアアイテムを紹介！是非チェックしてみてくださいね。