「史上最高に華やかな春」をテーマに、ミッフィーとなかまたちの世界観を楽しめるイベントが佐世保市のハウステンボスで27日から始まります。

（開幕宣言）

「ハウステンボスの史上最高に華やかな春、開幕です」

春の花に囲まれたハウステンボスで25日に報道陣にお披露目されたイベント。

初めて登場するミッフィーのおともだちのボリスとグランティも登場する『ミッフィー＆フレンズセレブレーションパレード』はダンスやフォトタイムも楽しめる特別なパレードです。

（兵庫から）

「一緒にかわいく(写真を)撮れたのでよかった」

（京都から）

「ミッフィーをこの子が好きなのでたまたま来て、新しいイベントをやっていてびっくりした。ちょっと緊張していたけどうれしいと思う」

アムステルダムシティには、美しい花々とミッフィーの世界観に包まれる『ミッフィーのフラワーブルームガーデン』が登場。

ミッフィーの絵本をモチーフにしたフォトパネルも並び、絵本の世界に入ったような写真を撮ることができます。

（ハウステンボス プロダクト部 金子 穂佳さん）

「ハウステンボスの花の絶景にミッフィーの世界観を融合させて、フォトジェニックな空間にこだわっている。いろいろな楽しみ方ができる」

九州の旬を味わえるグルメイベント『テイストオブ九州 春』や『ワイン祭』も同時開催。

本場ヨーロッパの街並みを眺めながら春の豊かさを五感で堪能できます。

ミッフィーセレブレーションとグルメイベントは27日からの開催です。