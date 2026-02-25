北村一輝、舘ひろしとの共演を満喫 アムラーならぬ“タチラー”だった過去「本当にめちゃくちゃカッコいい」
俳優の北村一輝（56）、舘ひろし（75）が25日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
北村は、網走監獄を取り仕切る典獄・犬童四郎助を演じる。犬童は、厳格かつ潔癖な性格から“規律の鬼”と囚人たちから恐れられる一方、ある出来事をきっかけに土方歳三（舘ひろし）に個人的な恨みを持ち、権力を行使し長年にわたり彼を幽閉し続けた過去を持つ男。土方が脱獄した今もなお、執拗に復讐の機会を狙っていた。
本作では対峙（たいじ）するシーンも。オファーを受けた理由の1つが舘だったという北村は「演じている時も舘さん見てカッコいいなとずっと思ってました。僕はカメラよりいい位置で見ていてラッキーだなと思っていた。本当にめちゃくちゃカッコいい」と熱弁。“舘愛”は昔からだそうで「安室（奈美恵）ちゃんが好きなアムラーっていたじゃないです。僕は小学校の時、タチラーと言ってもいいぐらいの感じだった。コート着て、まねしたりして過ごした。アクションをやる度にカッコいいなと思いました。やられそうになって振り返れば舘ひろし、みたいな。毎回、感動してました。自分のシーンがない時も遠くから見てカッコいいなと思いながら。半分、映画の撮影現場を楽しんでいたところもあります」と告白し、舘は「そうですか（笑）。ありがとうございます」と照れくさそうにしていた。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
この日は、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝旧字体）、稲葉友、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、片桐健滋監督も参加した。
【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
北村は、網走監獄を取り仕切る典獄・犬童四郎助を演じる。犬童は、厳格かつ潔癖な性格から“規律の鬼”と囚人たちから恐れられる一方、ある出来事をきっかけに土方歳三（舘ひろし）に個人的な恨みを持ち、権力を行使し長年にわたり彼を幽閉し続けた過去を持つ男。土方が脱獄した今もなお、執拗に復讐の機会を狙っていた。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
この日は、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝旧字体）、稲葉友、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、片桐健滋監督も参加した。