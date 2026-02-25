◆スノーボード・ビッグエア 全日本選手権 （２６日、福島・星野リゾート ネコマ マウンテン）

スノーボード、ビッグエア（ＢＡ）の全日本選手権の男女予選と決勝が福島・星野リゾート ネコマ マウンテンで２６日に行われる。２５日は前日練習と会見が行われた。

会場の星野リゾート ネコマ マウンテンによると日本代表の活躍によって今月の売上高が先月比で２割増えたという。若年層やファミリー層の新規客が増え、週末には用具レンタルの枠が全て埋まるなど五輪効果が早速出ているようだ。総支配人の森本剛氏は「元々何度も足を運んでくださるお客様が多いゲレンデだったが、五輪を見て新たにスキーやスノーボードに挑戦したいと思っているお客様が増えたのではないか」と要因を語った。

この日の公開練習では大勢のファンがメダリストらの世界一の技を見ようと公開練習にくぎ付けになっていた。

また、ミラノ・コルティナ五輪に出場し、今大会にも出場予定の荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）、鈴木萌々（キララクエスト）は当地をホームゲレンデとしている。