水俣病の関係団体と環境省による実務者協議が開かれ、環境省は、不知火海沿岸住民の健康調査を本格的に始める時期に言及せず、団体側が反発しました。

今日（25日）、水俣市で開かれた協議では、不知火海沿岸の住民の健康調査について、環境省側が今年1月までに天草市と上天草市で32人を先行したことを報告したうえで、「課題などを検証し、本格的な調査に移りたい」と説明しました。

ただ、本格調査を始める時期については言及せず、これに団体側が反発しました。

水俣病不知火患者会 元島市朗 事務局長「あまりにも無責任過ぎる。計画が立ってないのは、政策を進める上でもあまりにも無責任」

おととし、当時の環境大臣は「遅くとも2年以内に実施できるように準備を進める」と明言していましたが、今日の協議では「検討を進めている」と述べるにとどまりました。

また、団体側は、先行調査には会場への移動が必要で、800人に依頼をしたものの、32人とわずか4％しか参加しなかったことも問題視しました。

水俣病被害者互助会 谷洋一 事務局長「4％、どんな意味があるの？医者が現場に行って検診すれば良い」

解説＜水俣病の健康調査とは＞

水俣病の健康調査は、2009年に成立した水俣病特別措置法に基づいて、被害の全容を明らかにするためのものです。

環境省側は「調査手法の開発を進めている」として、特措法の成立から10年以上が過ぎても調査を始めようとしませんでした。

それがようやく動き出したのが去年11月です。

国は、天草市と上天草市の32人に「脳磁計」と「MRI」を組み合わせた手法で先行調査をしましたが、水俣病関係団体はこれに反発し、中止を求めています。

――反対する理由は？

水俣病関係団体は、この「脳磁計」と「MRI」を組み合わせた手法について「症状を限定的に捉えるもので全容解明にはつながらない」「先行調査にかけた約7000万円は税金の無駄遣いだ」と批判していて「問診などの聞き取り調査」を求めています。

今年で水俣病の公式確認から70年になります。住民の高齢化は進む一方ですが、被害の実態は何も見えないままです。