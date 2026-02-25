適応障害を乗り越え、今日もメスを握る！ 外科医×3児の母×オタク――驚異の「三刀流」で駆け抜ける、パワフル女医の日常【書評】
「お医者さんって、どんな日常を送っているんだろう？」という疑問を持ったことがある人は少なくないだろう。『腐女医の医者道！ 外科医のプライド編』（さーたり/KADOKAWA）は、現役外科医であり、3児の母であり、オタクでもある著者のリアルな日常を、本音まじりに描いた人気コミックエッセイの最新刊だ。
本シリーズはこれまでにも、医療の現場で起きる出来事や、育児、そしてオタ活事情まで赤裸々に描いてきたが、このたびの「外科医のプライド編」では、著者が適応障害を経験しながらも、外科医として本格的に復帰した後の奮闘がテーマとなっている。
それにしても意外なのは、医療現場で働く人々とオタク気質の親和性だ。子どもの頃からマンガやゲームに没頭し「腐女医」を自認する著者が少女マンガに再びハマった時の熱の入りようと、患者とのやりとりや手術のシーンでの術式や使用する器具への深い造詣とこだわりには、共通する「驚異的な集中力」「知への飽くなき渇望」のようなものが感じられる。
別世界にいると思いがちな「先生」と呼ばれる人たちも、やはり同じ世界に住む人間なのだ。そう思わせてくれるバランスこそが本作最大の魅力であり、真面目な話題にもかかわらず肩肘張らずに楽しめる理由となっている。
文＝練馬麟