適応障害を乗り越え、今日もメスを握る！ 外科医×3児の母×オタク――驚異の「三刀流」で駆け抜ける、パワフル女医の日常【書評】

適応障害を乗り越え、今日もメスを握る！ 外科医×3児の母×オタク――驚異の「三刀流」で駆け抜ける、パワフル女医の日常【書評】