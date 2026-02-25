「dropping names」の意味は？見栄っ張りな行動です...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「有名人の名前を挙げる」でした！

「dropping names」は、「有名人の名前を挙げる」という意味の表現です。

自分をよく見せるために有名人の名前をちらつかせるという、皮肉的な意味あいが込められています。

「She was dropping names to impress the clients.」

（彼女は取引先を引きつけるため、有力者の名前を持ち出していた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。