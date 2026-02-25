橋本環奈、年下男性共演者にメロメロ「尊い！」 手でハートを作ってアピールも
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）のファン感謝祭イベントが25日、都内で行われ、主演の橋本、サプライズゲストとしてINIの許豊凡が登壇した。
【写真】爽やか⋯！白衣姿で登場した許豊凡
この日は、フジテレビクラブ会員を招待しての8話先行試写会。その上映前にイベントが開催された。劇中の衣装に身を包み、客席を通って登場し拍手で迎えられた橋本。第7話まで放送を終え、終盤に向けて絶賛撮影中だが、「病院の経営のあり方だったりとかに疑問を呈したり、どんどんぶつかっていく姿だったりとか、患者さんのその後の人生と向き合っている姿が本当にカッコイイなと思いながら演じさせていただいています」とにっこり。
23日に放送された第7話では、許演じる研修医のソン･リーハンがついに手術に参加。許について、橋本は「かわいい！尊い！国民の孫なので」と声を上げ、「孫って愛でるだけ愛でるじゃないですか。とにかくかわいい。何をやってもかわいい。走っていくだけでもかわいいんですよ。スタッフさんとかもみんなメロメロで」と撮影現場でも許はみんなからの愛を一身に受けていると明かした。
許についての話題になっているところで、橋本が「本人に聞きましょう」と許がサプライズ登場。客席からは驚きのまじった歓声があがった。その後のトークでも許の一挙手一投足に「かわいい〜！」とメロメロの様子の橋本。
偶然居合わせた許のファンからの「脳神経外科で働いているんですけど、年々夜勤がつらいので、湖音波先生（橋本）に喝を入れてほしい」という質問には、橋本からの喝の後、許も「いつも頑張っていて偉いです」とねぎらいの言葉をかけつつ頭をなでるジェスチャーを見せ照れ笑い。これに橋本は「ありがとう！尊い！」と手でハートを作って表現していた。
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。許は研修医のソン･リーハンを演じている。
MCはフジテレビ・佐野瑞樹アナウンサーが務めた。
【写真】爽やか⋯！白衣姿で登場した許豊凡
この日は、フジテレビクラブ会員を招待しての8話先行試写会。その上映前にイベントが開催された。劇中の衣装に身を包み、客席を通って登場し拍手で迎えられた橋本。第7話まで放送を終え、終盤に向けて絶賛撮影中だが、「病院の経営のあり方だったりとかに疑問を呈したり、どんどんぶつかっていく姿だったりとか、患者さんのその後の人生と向き合っている姿が本当にカッコイイなと思いながら演じさせていただいています」とにっこり。
許についての話題になっているところで、橋本が「本人に聞きましょう」と許がサプライズ登場。客席からは驚きのまじった歓声があがった。その後のトークでも許の一挙手一投足に「かわいい〜！」とメロメロの様子の橋本。
偶然居合わせた許のファンからの「脳神経外科で働いているんですけど、年々夜勤がつらいので、湖音波先生（橋本）に喝を入れてほしい」という質問には、橋本からの喝の後、許も「いつも頑張っていて偉いです」とねぎらいの言葉をかけつつ頭をなでるジェスチャーを見せ照れ笑い。これに橋本は「ありがとう！尊い！」と手でハートを作って表現していた。
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。許は研修医のソン･リーハンを演じている。
MCはフジテレビ・佐野瑞樹アナウンサーが務めた。