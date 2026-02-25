冬に行きたい「熊本県の滝」ランキング！ 2位「古閑の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡る冬空の下、凛とした寒さを肌で感じながら巡る自然の造形美は、この季節だけの特別なぜいたくと言えるかもしれません。そんな景色を堪能できる、冬のドライブや散策に最適なスポットに選ばれたのはどこでしょうか。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は1月29〜30日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「熊本県の滝」を紹介します！
2位：古閑の滝／48票2位は「古閑の滝」でした。冬の寒さが厳しくなると、断崖から流れ落ちる水が凍りつき、巨大な「氷柱」が現れることで有名なスポットです。落差約80mの男滝と約100mの女滝が氷の彫刻のように輝く姿は圧巻で、夜間のライトアップが行われる時期には幻想的な風景を楽しむことができます。
回答者からは「凍る時があるらしく一度見てみたいため」（40代男性／神奈川県）、「駐車場や遊歩道が整備されていて比較的アクセスしやすいから」（50代男性／大阪府）、「凍りついた滝のライトアップが見れるから」（40代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
1位：鍋ヶ滝／73票1位は「鍋ヶ滝」でした。滝の裏側に入ることができる「裏見の滝」として知られ、水のカーテン越しに眺める景色が非常に神秘的です。冬場には、周辺の木々に雪が積もったり、条件が良ければつららが見られたりと、静寂に包まれた冬ならではの美しさを堪能できます。※入園には事前予約が必要
回答者のコメントを見ると「ワイドに流れ落ちる滝と雪景色が美しそうだからです」（40代女性／青森県）、「TVでよく紹介されている滝、ここは絶対行くべきだと思える滝です」（40代男性／東京都）、「CMのロケ地で有名で、綺麗なので1度行ってみたいと思った」（20代女性／愛知県）といった声がありました。
