横浜で「名探偵コナンカフェ」開催決定！ 港町レトロをテーマに劇場版公開記念メニューやグッズを展開
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開を記念した「名探偵コナンカフェ」が、5月14日（木）〜7月26日（日）の期間、神奈川・横浜にあるランドマークプラザ5階の「Cafe Fan Base」で開催される。
【写真】劇場版公開記念メニューも！ 萩原千速をイメージした和風パスタ
■各種カフェ利用特典やスーベニアも
今回開催される「名探偵コナンカフェ」は、“港町レトロ”をテーマに、江戸川コナンをはじめ、神奈川県警の萩原千速、横溝重悟、毛利蘭、世良真純、松田陣平、萩原研二が、レトロモダンな装いでゲストを出迎える期間限定のコラボカフェ。
通期メニューには、「“風の”ビーフシチューハンバーグ」や「江戸川コナンのショートケーキ」に加え、「毛利蘭の苺クリームソーダ」や「萩原千速の青い檸檬ソーダ」など、どこか懐かしさを感じる料理＆ドリンクが用意される。
また、劇場版公開記念メニューも展開。フードは全部で3品あり、5月14日（木）〜6月14日（日）の期間は萩原千速をイメージした和風パスタ「萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ」が提供予定で、6月16日（火）以降にもラインナップが一新される。
さらに、各種カフェ利用特典が用意されるほか、指定メニュー注文で購入できるスーベニアや、描き下ろしイラストとデフォルメイラストを使用したカフェオリジナルグッズも販売され、映画の余韻にひたるのにぴったりなコラボカフェとなっている。
