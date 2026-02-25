松井大輔が“同級生”トップアイドルとの仲良しショット公開！「その行動力とフットワークの軽さに感謝」
元日本代表MFの松井大輔氏が２月25日、自身のインスタグラムを更新。フットサル界でも活躍する同氏は「Fリーグの会場にSUPER EIGHT 村上信五さんが！」と報告した。
マスコットを挟んで２人が笑顔を浮かべる写真を添え、「今年からフットサルに挑戦されている中、急なオファーにも快く応じてくださり名古屋まで」と綴る。
「その行動力とフットワークの軽さに感謝です。会場もさらに熱くなりました」と続け、最後に「ありがとうございました！」と締めくくった。
長くトップアイドルとして人気を博す村上さんと松井氏は、共に現在44歳。ハッシュタグでは「♯同級生」と残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】松井大輔＆SUPER EIGHT村上信五さんの仲良しショット！
