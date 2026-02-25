上関町への使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画について。



建設に反対する4つの団体は絶滅が危惧されているカラスバトの繁殖が予定地近くで確認されたとして中国電力に対してきょう事業計画の策定前に環境影響評価を行うよう申し入れました。



申し入れたのは原発に反対する上関町民の会や上関の自然を守る会など4つの団体です。



上関の自然を守る会によりますと中間貯蔵施設建設予定地の近くにある鼻繰島で今月4日、巣立ち間近とみられるカラスバトのヒナ1羽が確認されたということです。





カラスバトは国の天然記念物で、環境省レッドリストで準絶滅危惧に指定されています。4団体は、カラスバトの実態調査や保全対策の検討が必要だとして中国電力が進める中間貯蔵施設の事業計画策定より前に環境影響評価を行うことを求めています。（上関の自然を守る会 高島美登里共同代表)「事業計画を策定する前に十分検討して、拙速な判断はしないで事業計画を明確にする。住民もそこを望んでいると思う」中国電力側は、カラスバトの希少性や年に数回、町内への飛来を把握しているとしたうえで、「中間貯蔵施設は環境影響評価の対象事業とされていない。事業計画などの内容を踏まえ適切に対応していきたい」と回答しています。