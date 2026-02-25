稲葉友、“ミスター平成仮面ライダー”高岩成二と『ゴールデンカムイ』で再会「お世話になったので安心して暴力を振るえました」
俳優の稲葉友（33）が25日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
本作で鶴見中尉に心酔し、強い忠誠心を持つ第七師団随一のヤバイ男・宇佐美時重役を稲葉が担当。宇佐美の妖しくも耽美な姿も公開されている。チャームポイントである両頬のホクロ君も健在で、原作でも話題となった“走るホクロ君”が、どう誕生するのかにも注目が集まっている。「情報解禁だけで、ここまで反響をいただくのは初めて。それだけこの作品が愛されているんだなと強く感じました」と話していた。
“ミスター平成仮面ライダー”高岩成二と共演シーンがあり、久しぶりの再会をしたそう。稲葉は『仮面ライダードライブ』（2014）で詩島剛／仮面ライダーマッハを務め、高岩は竹内涼真演じる泊進ノ介が変身した仮面ライダードライブのスーツアクターを務めていた。稲葉は「仮面ライダーだった時期があるんですけど…。その主演のスーツアクターを長らくやられている高岩成二さんが囚人側の相手でいてくださった。本当にレジェンドで。再会はブタ小屋でのアクションシーンだった」と明かし「当時、すごくお世話になったので、すごく安心して暴力を振るえました（笑）。胸をお借りして飛び込める相手だったので、伸び伸びとやらせていただきました」と感謝していた。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
この日は、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝旧字体）、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、片桐健滋監督も参加した。
【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
本作で鶴見中尉に心酔し、強い忠誠心を持つ第七師団随一のヤバイ男・宇佐美時重役を稲葉が担当。宇佐美の妖しくも耽美な姿も公開されている。チャームポイントである両頬のホクロ君も健在で、原作でも話題となった“走るホクロ君”が、どう誕生するのかにも注目が集まっている。「情報解禁だけで、ここまで反響をいただくのは初めて。それだけこの作品が愛されているんだなと強く感じました」と話していた。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
この日は、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝旧字体）、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、片桐健滋監督も参加した。