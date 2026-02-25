山田裕貴ら豪華キャスト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』世界スケールの展開全容＆キービジュアル発表【キャスト・スタッフ一覧／コメント】
俳優・山田裕貴が主演を務め、人気コミックを実写化する、TBS×U-NEXT×THE SEVENグローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系で3月26日・27日2夜連続放送／U-NEXT独占配信）の展開全容とキービジュアルが解禁された。
【画像】松本潤ら豪華メンバーが出演、物語の幕開けを感じさせるメインビジュアル
同作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（漫画:橋本エイジ 原作:梅村真也）を原作とする初の実写化ドラマ。
主人公の土方歳三役を山田が務めるほか、新撰組の志士たちを鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひお、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人、時代に殉じた“幕末のカリスマ”松平容保を松本潤が演じる。さらに、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じる。
プロジェクトは、企画始動時より世界市場を見据えて進められてきた。そして今回、 ワーナー・ブラザース・ディスカバリーとU-NEXTのパートナーシップを通じて、「HBO Max」で北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジアの一部を含む全世界100以上の国と地域へ向けて全世界配信されることが決定。5月9日配信開始で、配信タイトルは『Song of the Samurai』となる。一部地域では、現地の言語による字幕および吹き替え版も提供される予定。「HBO Max」は日本ドラマのラインナップを拡充しており、この協業における新たな目玉作品となる。
さらに、世界配信の発表に合わせ、本作の世界観を象徴する2種類のメインビジュアルが公開。スペシャルドラマ「江戸青春篇」Ver.とドラマシリーズ「京都決戦篇」Ver.の2種類が披露された。
スペシャルドラマ「江戸青春篇」Ver.は、澄み渡る青空と、新撰組の象徴である“浅葱色（あさぎいろ）”を背景に、物語の幕開けを感じさせる重厚かつ爽快なデザイン。鋭い眼差しで前を見据える土方歳三を中心に、近藤勇ら試衛館の仲間たちが集結。背後には芹沢鴨や岡田以蔵、松平容保といった土方らの運命を揺るがすキャラクターが勢ぞろいし、桜が舞い散る中、まだ見ぬ未来へと突き進もうとする若き志士たちの熱き情熱と、一瞬の輝きを放つ“青春”の群像劇を表現している。
ドラマシリーズ「京都決戦篇」Ver.は、「江戸青春篇」とは打って変わり、戦火と血の匂いを感じさせる動乱の京都を舞台にしたダイナミックなデザイン。剥き出しの闘志で咆哮する土方歳三と、不敵な笑みを浮かべる芹沢鴨が激突する、文字通りの“決戦”を切り取っている。それぞれの正義と狂気が交錯する、凄惨で美しい世界を熱量高く描き出した、まさに『ちるらん』の世界観を象徴するような躍動感あるビジュアルとなった。
■コメント
山田裕貴／土方歳三 役
どの国にも歴史がありますが、1800年代半ばの日本には「最後の侍」たち、つまり刀を持った武士たちがいました。それが新撰組です。「侍スピリット」というのは、家族や仲間、あるいは時代そのものなど『誰かを守りたい』という願いから生まれるものであり、それは世界中の誰もが抱く普遍的な感情だと信じています。 “ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”と謳っているくらい、とても親しみやすい作品ですので、ライトに冒険活劇を楽しむ感覚で、刀に込められた想いを感じてもらえたら嬉しいです。
ジェームズ・ギボンズ／ワーナー・ブラザース・ディスカバリー アジア・パシフィック プレジデント
『Song of the Samurai（ちるらん 新撰組鎮魂歌）』は、U-NEXTとのパートナーシップを通じてHBO Maxで配信される最新シリーズであり、日本のドラマ作品とそれを手掛けるクリエイターたちにスポットライトを当てるものです。
世界中の視聴者の間でこのジャンルへの関心が高まる中、日本文化に深く根ざし、熱きソードアクションとカリスマ的なキャスト陣で贈る、この魅力的な新たな侍の物語をファンの皆様に楽しんでいただけることを願っています。
堤天心／株式会社U-NEXT 代表取締役社長
ワーナー・ブラザース・ディスカバリーとのパートナーシップを通じて、HBO Maxにて『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を全世界100カ国以上にお届けできることを大変嬉しく思います。
本プロジェクトは立ち上げ当初より、グローバル配信と、放送との連動を見据え、ドラマ史上かつてない大規模なスケールで日本コンテンツの最大化を目標に掲げてきました。THE SEVEN様の圧倒的なクオリティと、TBS様の制作力、そして世界に誇るマンガを原作に、いつの時代も変わらない“滾る想い”がテーマとなった本作は、必ずや世界中の方々を魅了すると確信しています。
日本の実写コンテンツを世界的なヒットコンテンツに。パートナーであるHBO Maxとともに新たな潮流を作り出してまいります。
龍宝正峰／株式会社TBSテレビ 代表取締役社長
TBSが持つコンテンツ制作にかける強い情熱と、THE SEVENが誇るグローバルスタンダードのクリエイティブ、そしてU-NEXT、HBO Maxという強力なプラットフォーム。この三位一体により、日本のエンターテインメントは新たなステージへ踏み出します。
幕末という激動の時代を駆け抜けた若者たちの魂の物語を、圧倒的なスケールで描き出した本作は、必ずや国境を越え、世界中の視聴者の心を震わせるものと確信しております。TBSグループとして、今後も世界を熱狂させる日本発のコンテンツを、最高の形でお届けしてまいります。
瀬戸口克陽／株式会社THE SEVEN 代表取締役CEO
THE SEVENは設立当初より、日本発のストーリーを世界水準のクオリティでグローバル市場へ直接届けることをミッションとして掲げてきました。本作はその戦略を具現化した、まさに我々の真価を問う一作です。
U-NEXT、そしてHBO Maxという世界最高峰のプラットフォームとタッグを組むことが出来たことは、我々のクリエイティビティとVFX技術がグローバルな評価に値するものであるという確信に繋がりました。最初から世界を主戦場として設計した本作のビジネススキームが、日本のクリエイティブ産業に新たな成功モデルを提示していくことを、私自身も強く期待しています。
森井輝／株式会社THE SEVEN 副社長CCO チーフプロデューサー
企画の立ち上げ当初から、「日本の時代劇コンテンツを、世界中の若者が熱狂するエンターテインメントにする」ことを目指して制作してきました。日本発の素晴らしい“MANGA”原作、山田裕貴さんをはじめとするキャスト陣の魂を削るような芝居とアクション、そして“SAMURAI”の心を現代的に描き出した映像で、『ちるらん』は自信を持って世界へ送り出せるものです。HBO Maxという最高のステージで、世界中の人々に“幕末という変革期に必死にもがき、そして散っていった若者たち”の生き様を目撃していただけることに、制作者としてこの上ない喜びを感じています。
■作品概要
【タイトル】『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（読み：ちるらん しんせんぐみれくいえむ）
英題：Song of the Samurai
【放送】TBSテレビ
スペシャルドラマ “江戸青春篇”
2026年3月26日（木）20：58〜22:57／2026年3月27日（金）20：57〜22:54 2夜連続放送
【国内配信】U-NEXT
スペシャルドラマ“江戸青春篇”：2026年3月26日（木）、27日（金）地上波放送終了後から
ドラマシリーズ“京都決戦篇”：2026年3月27日（金）江戸青春篇の地上波放送終了後より 毎週金曜最新話を独占配信
【世界配信】HBO Max
5月9日（土）から
北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジアの一部を含む全世界100以上の国と地域
【製作著作】THE SEVEN
【スタッフ】
＜プロデューサー＞
森井輝（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』 ほか
井上衛／TBS×WOWOW『ダブルフェイス』、『MOZU』シリーズ ほか
下村和也（THE SEVEN）／Netflix『幽☆遊☆白書』、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』 ほか
＜監督＞
渡辺一貴／大河ドラマ『おんな城主 直虎』、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズ ほか
＜脚本＞
酒井雅秋／WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』
＜音楽＞
出羽良彰／Netflix『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと』、アニメ『地獄楽』ほか
＜アクション監督＞
園村健介／映画『ベイビーわるきゅーれ』、映画『陰陽師0』 ほか
＜VFXプロデューサー＞
赤羽智史（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シーズン3、『幽☆遊☆白書』 ほか
＜キャラクタースーパーバイザー＞
前田勇弥／映画『レジェンド＆バタフライ』 ほか
＜ポスプロスーパーバイザー＞
石田記理（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』 ほか
【キャスト】
土方歳三／山田裕貴
近藤勇／鈴木伸之
山南敬助／中村蒼
沖田総司／細田佳央太
永倉新八／上杉柊平
斉藤一／藤原季節
阿比留鋭三郎／杉野遥亮
原田左之助／柳俊太郎（※柳＝旧字体）
藤堂平助／宮崎秋人
井上源三郎／岩永ひひお
市川真琴／生見愛瑠
お梅／桜井ユキ
新見錦／奥野瑛太
平山五郎／高橋光臣
佐々木只三郎／金子ノブアキ
岡田以蔵／中島健人
田中新兵衛／安藤政信
松平容保／松本潤（友情出演）
永倉新八（明治時代）／柄本明
芹沢鴨／綾野剛
