ブランド和牛やハンドバッグも選べる…高市首相が“3万円”カタログギフト配布　「古い自民の体質」野党は反発

25日昼前、官邸に入る高市首相。

カメラのほうを見て、何かひとりごとをつぶやく様子が見られました。

これに先立ち、午前中に行われた参議院の代表質問で野党議員から、衆院選後の自らの振る舞いについて追及を受けた高市氏。

それは、自らの名前を記したのし付きのカタログギフトを今回、当選した全ての自民党衆院議員に配布したというものです。

FNNが入手した、高市首相が今回の衆院選に当選した自民党議員に当選祝いとして贈ったという実際のカタログギフトの画像。

同じ内容のカタログギフトのデジタル版を見ると、価格は税込みで3万4000円ほど。

商品にはブランド和牛にカニやフグ、アワビなどの海鮮食材も並んでいます。

さらに、食べ物以外にもアクセサリーやハンドバッグ、そして温泉リゾートの宿泊プランなどが選べるようになっています。

高市首相は24日、Xで配布の事実を認めたうえで、「事務所での応接や会議、日常業務に使えるものなど、政治活動に役立つものを各議員のご判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることとしました」と説明していました。

一夜明け、参議院の代表質問では、立憲民主党の議員が予定された質問を一部変更し急きょ、この件を追及しました。

立憲民主党・田名部匡代幹事長：

昨年、当時の石破首相が10万円の商品券を15人に渡し、物価高に苦しむ世論からの批判を受け謝罪し、商品券は返還された。（カタログギフトの）総額、その原資と目的についてもご説明願う。

高市首相：

党所属の衆議院議員全員に対して、今回のたいへん厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、1人分約3万円で、合計315人分になる。私が支部長を務める奈良県第2選挙区支部の政治資金からの支出となる。法令上も問題ないもの。

1人3万円、総額にして1000万円近くに及ぶとみられる、首相から自民党衆院議員へのカタログギフトの配布。

中道改革連合・小川代表：

国民生活が厳しい折、総額1000万円というギフトを“新人議員”にばらまくということ自体の倫理観や…あっ全員か、失礼しました。古い自民党の体質、こういうものを看過するわけにはいかない。

国民民主党・玉木代表：

違法ではないけれども、国民がどう考えるのか。もう少し想像力を働かせた対応があってもよかったのでは。

一方、高市首相周辺は2025年、当時の石破首相が新人議員に10万円の商品券を配り、後に謝罪した件と比較して「“商品券”はお金そのものだが“カタログギフト”は違う」など、その違いを強調。

街の声はさまざまです。

70代：

“何でそんなことするんだろう？”って疑問に思いますね。前の首相と変わりないかもしれない。

60代：

もう少しデリケートにした方がいいとは思います。でも、日本人としてはそういう礼儀をつくすのもひとつの美徳ではあるから…。

20代：

個人のお金だったらいいのでは。それを機に一致団結してもらえれば問題ない。

高市首相は、カタログギフトの配布は法律上の問題はないと説明していますが、野党側は、国会で引き続き追及する構えです。

高市首相が目指す新年度予算の年度内成立に影響を及ぼす火種となる可能性も出ています。