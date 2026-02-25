ミラノ・コルティナ五輪では、スノーボードが空前の日本選手団メダルラッシュの起爆剤になった。２４個のメダル獲得のうち、スノーボードだけで４割近い計９個。ビッグエア（ＢＡ）は男子の木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝、女子の村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の金メダルで勢いづき、過去最多の金４個を含め、競技の国別ランキングでも米国を抑えて１位。スピード種目では苦しんだが、ＢＡ、スロープスタイル（ＳＳ）、ハーフパイプ（ＨＰ）のフリースタイル種目は大躍進し“新お家芸”となった。

まさに突然変異級の強さを見せつけた。一番の要因は選手の“アスリート化”だ。男子ＨＰ金の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝を指導する青木亮コーチ（３８）が言う。「僕らの時代は大人になって始める人もいたし、そもそも“コーチ”というものが存在しなかった。教わるって何を？ という感覚で。（技は）自分で想像し、やっている人をマネしてできるようになる。それがスノーボードや横乗りのカルチャーだった」。今は違う。戸塚は小学３年からヨネックスのジュニア育成合宿に参加し、青木氏の指導を受けてきた。他競技と同じく幼少時から細かい技術を学び、基礎力を確立した世代が飛躍した。

もう一つは特性。女子ＳＳ金の深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝について、１３歳から指導する佐藤康弘コーチ（５１）は勝因を「とんでもない練習量」と言い切った。自主練習を含めれば、ほぼ毎日朝７時頃から夕方まで滑り込んできたという。日本人は“極める”のが得意といわれ、夏場に埼玉や山梨など全国に練習施設が充実したことで、その努力が可能になった。また、埼玉の施設には多くのトップ選手が集結し、戸塚は「（仲間に）プッシュされる」と相乗効果で新技習得のスパンが短くなっていることも大きい。

若手には、北京五輪金など男子ＨＰで３大会連続メダルの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝を見て五輪に夢を描いた選手も多い。今大会の日本勢の活躍により、次世代のメダリストが誕生する可能性もある。（宮下 京香）