スノーボード、ビッグエア（ＢＡ）の全日本選手権の男女予選と決勝が２６日に行われる。２５日は前日練習と会見が行われ、ミラノ・コルティナ五輪で大活躍をみせた日本代表選手らが会見に登場した。

男子ＢＡで金メダルを獲得した木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）は「日本一を決める大会に勝てばこの先もナンバーワンとして戦える」と世界一に続いて日本一へ意気込んだ。

２２日に帰国してから間もないが「注目度が上がっている中で代表メンバーが出場すれば楽しい大会になると思った」と参加を決めた。男子は五輪期間中に日本スノーボード界の発展を考えて代表４人全員で出場意志を固めたという。

１月にスイスで行われたスロープスタイルのＷ杯で準優勝の弟・悠斗（ヨネックス）も出場予定で「かなりの実力を持っている。負けたくない」と誓った。

五輪中のエピソードには金メダルを獲得した時に「家族に連絡しようと思ったけど直接言葉で伝えたほうがいいと思って」と迷っていたところ、早々に高市早苗首相から電話があったといい「最初に連絡した相手が高市大臣でした」と笑顔で語った。「おめでとうございますと言っていただいて。とてもフランクに話しかけていただきました」と感謝を述べた。

◆こんな人…

▽木村 葵来（きむら・きら）

▽生まれとサイズ ２００４年６月３０日、岡山市生まれ。２１歳。身長１６６センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳でスノーボードを始め、１４年ソチ五輪を見たことを機に中学１年でＳＳとＢＡを開始。中学２年でプロ資格を取得。５歳から中学までは体操競技にも励む。２３年１月に初出場したＢＡのＷ杯で３位。２３〜２４年季はＢＡで種目別制覇。２４年全日本選手権ＳＳで初制覇。岡山・倉敷翠松高―中京大。

▽家族構成 両親と今季Ｗ杯ＳＳで２位に入った弟・悠斗（１７）。

▽趣味 メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースファン。推しは大谷翔平投手で、遠征中も配信で試合を観戦。大谷が睡眠を大切にしている記事を読めば、「僕も８時間以上は寝よう」と意識するほど。