鹿児島市では24日から25日にかけサルの目撃が相次いでいます。25日は、天文館でも目撃されました。

マンションの駐車場に現れた一匹のサル。車の屋根に軽々と飛び乗ります。25日午前10時半ごろ鹿児島市加治屋町で撮影されました。

サルは高麗町や天文館にも…

サルは高麗町にも。住宅街をゆっくりと歩いたり、公園のフェンスに腰かけたりしています。10時ごろには天文館エリアに出没しました。

鹿児島市によりますと、24日から25日午後5時までに市内でのサルの目撃情報が21件寄せられていて、同じサルとみています。

市に寄せられた目撃情報は

サルは、24日は谷山中央や宇宿など鹿児島市南部で、25日は荒田や天文館、城西中学校などで確認されています。

市は、市内の保育園や、小・中・高校などに対し、注意を呼びかけています。

サルと出会ったときの注意点は？

▼目を合わさないこと。目線を合わせると威嚇されたと思い、襲ってくる場合があります。

▼刺激を与えないこと。大声を出したり追いかけたりせず、落ち着いて、速やかに離れましょう。

▼エサを与えないこと。人に慣れたり、家に侵入したりするなど地域全体に被害が出る恐れがあります。

鹿児島市はサルを見かけたら鹿児島市生産流通課（099-216-1340）まで連絡するよう呼びかけています。

