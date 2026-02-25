「TOHOシネマズ与次郎」今年8月で閉館

鹿児島市の映画館「TOHOシネマズ与次郎」が、今年8月で閉館することになりました。施設の賃貸借契約が満了を迎えるのに合わせ、閉館が決まったということです。

「TOHOシネマズ与次郎」は2006年10月、鹿児島市与次郎1丁目に開業した複合商業施設「フレスポジャングルパーク」のテナントとして開館しました。

10のスクリーンに合わせて1984席 運営会社との賃貸借契約が満了

運営会社のホームページによりますと、10のスクリーンに合わせて1984席を備える複合映画館＝シネマコンプレックスで、フレスポの運営会社との賃貸借契約が満了を迎えることから、8月6日に閉館することになりました。

利用者からは20年間にわたって親しまれてきた県内最大規模の映画館の閉館を惜しむ声が聞かれました。

映画館の閉館…惜しむ声

（志布志市から）「8月までに来られるかわからなかったから（ポップコーンを）買い納めに来た。5、6年前に2人で来た思い出の場所」

（鹿児島市内から）「夫と来たり、娘と来たりした。駐車場に止めてすぐ行けるし、駐車場代もいらないから便利だった」

（指宿市から）「家族と小さいときに来ていた」「来られないのはさびしい」

