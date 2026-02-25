欧州株　堅調、米エヌビディア決算を控えて
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100　 10779.34（+98.75　+0.92%）
独ＤＡＸ　　25085.32（+99.07　+0.40%）
仏ＣＡＣ40　 8547.16（+27.95　+0.33%）
スイスＳＭＩ　 14018.66（+21.53　+0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49281.00（+45.00　+0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6911.75（+8.00　+0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25067.00（+38.25　+0.15%）