欧州株 堅調、米エヌビディア決算を控えて
東京時間19:31現在
英ＦＴＳＥ100 10779.34（+98.75 +0.92%）
独ＤＡＸ 25085.32（+99.07 +0.40%）
仏ＣＡＣ40 8547.16（+27.95 +0.33%）
スイスＳＭＩ 14018.66（+21.53 +0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:31現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49281.00（+45.00 +0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6911.75（+8.00 +0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25067.00（+38.25 +0.15%）
