稲葉友、妻・藤田ニコルの第1子妊娠発表後初の公の場 『ゴールデンカムイ』で“ホクロ君”宇佐美役
俳優の稲葉友（33）が25日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇。妻でモデルの藤田ニコル（27）が第1子妊娠を公表後初の公の場で笑顔を見せた。
【集合ショット】カッコイイ⋯大集結した山崎賢人＆山田杏奈＆眞栄田郷敦ら
本作で鶴見中尉に心酔し、強い忠誠心を持つ第七師団随一のヤバイ男・宇佐美時重役を稲葉が担当。宇佐美の妖しくも耽美な姿も公開されている。チャームポイントである両頬のホクロ君も健在で、原作でも話題となった“走るホクロ君”が、どう誕生するのかにも注目が集まっている。「情報解禁だけで、ここまで反響をいただくのは初めて。それだけこの作品が愛されているんだなと強く感じました」と話していた。
作品に参加したことについて、稲葉は「『ゴールデンカムイ』のチームに宇佐美として合流させていただき、光栄な役をいただいた。ありがたい気持ちでいっぱいです」としみじみ。「すごい再現度と高い熱量がスクリーンにぎっしり詰まった作品になっています」と予告していた。
昨年12月に稲葉と藤田は連名で第1子の妊娠を発表。文書を掲載し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告。「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」とつづった。出産は春頃を予定している。
野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
この日は、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝旧字体）、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、片桐健滋監督も参加した。
