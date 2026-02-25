タレントの武井壮（52）が25日放送のフジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー」（後7・00）に出演。まさかの場所から電話が掛かってきたと明かした。

この日は実業家・前澤友作氏（50）の半生を取り上げ、21年12月には日本の民間人で初めて国際宇宙ステーション（ISS）に滞在したことが紹介された。

すると武井は「ステーションから電話がかかってきたんですよ」と話し始めた。驚く共演者の声に「大阪で、僕スガシカオさんと飯食っていたんですよ。そうしたら、ヒューストン・テキサスみたいな感じで…」と語った。

お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が「ヒューストン経由なんだ！」と言う「NASA経由で電話がかかってきた。“なんだこれ、ヒューストンから電話かかってきた”ってピって出たら“あ、宇宙ステーションから前澤です”って言われた」とし、「そうです“地球が青く見えてます”って。“じゃ、地球で会いましょう！”ってピって切れて。かっけぇ！と思って」と説明した。

VTR出演した前澤氏は、武井に電話をした理由を「武井さんもめちゃチャレンジしている人で、凄くリスペクトしているんで、僕が宇宙から電話したら、またトレーニングでも始めるんじゃないかなみたいな…。気合が入って、また面白いことをしてくれるんじゃないかなと思いながら、そうやってお互いに色んなチャレンジを共有し合って、刺激をし合える仲かな。大事なお友達の一人なので電話させてもらいました」と語った。