アニメイト、「佐々木と宮野」第11巻発売に合わせて連載10周年記念フェアを開催対象商品購入で録り下ろしボイス特典などがもらえる
アニメイトは、「『佐々木と宮野』連載10周年記念フェア」を2月25日から3月29日まで全国のアニメイト（通販含む）で開催する。
期間中に対象商品を購入・予約すると、各商品に対応した「ボイス特典（全6種）」をダウンロードできるシリアルがもらえる。
関連書籍（既刊）、オーディオ・ビジュアル商品、「ぱしゃこれ第二弾」に付く“佐々木と宮野によるボイス特典”は春園ショウ氏による書き下ろし脚本。さらに、関連キャラクターグッズに付く“白井悠介さん・斉藤壮馬さんによるボイス特典”では、両名の新規録り下ろしボイスが楽しめる。
さらに2月27日に発売される「佐々木と宮野」第11巻を購入すると、特典「複製ミニ色紙」がもらえるほか、ショートボイスドラマDLシリアル付きの「アニメイトセット」も同日に販売される。
□「佐々木と宮野」連載10周年記念フェア
「佐々木と宮野」連載10周年記念フェア概要
開催期間：2月25日～3月29日
開催場所：全国アニメイト（通販含む）
開催内容：期間中、『佐々木と宮野』『平野と鍵浦』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、各商品に対応したボイス特典（全6種）をダウンロードできるポケドラシリアルをプレゼント
ボイスダウンロード期間：2月25日～2027年2月26日
特典内容：
書籍（既刊）
・特典ボイス「インタビューごっこ 佐々木編」
・特典ボイス「インタビューごっこ 宮野編」
※ボイスはお選びいただけます
関連キャラクターグッズ
・特典ボイス「白井悠介のちょっとしたインタビュー」
・特典ボイス「斉藤壮馬のちょっとしたインタビュー」
※ボイスはお選びいただけます
オーディオ・ビジュアル商品
・専用特典ボイス「デートプラン」
ぱしゃこれ第2弾（2026年10月発売）
・専用特典ボイス「ぱーしゃーこーれっ」
※各商品の特典付与条件は、フェアページをご確認ください。
商品情報
「佐々木と宮野」第11巻
2月27日 発売
価格：【通常版】814円、【アニメイトセット】1,914円
アニメイトセット仕様：
ショートボイスドラマDLシリアル付き（春園ショウ氏書き下ろし脚本・「佐々木と宮野」10周年記念ボイスドラマ「眠る前のちょっとした話」収録）
□アニメイト通販「アニメイトセット」販売ページ
□アニメイト通販「通常版」販売ページ
ぱしゃこれ第2弾
10月発売
価格：【1パック】275円、【1BOX（10パック入り）】2,750円
種類：全40種
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
□ぱしゃこれ第2弾 アニメイト通販商品ページ
(C)春園ショウ