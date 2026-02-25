【「佐々木と宮野」連載10周年記念フェア】 開催期間：2月25日～3月29日 【「佐々木と宮野」第11巻】 2月27日 発売 価格：【通常版】814円、【アニメイトセット】1,914円

【拡大画像へ】

アニメイトは、「『佐々木と宮野』連載10周年記念フェア」を2月25日から3月29日まで全国のアニメイト（通販含む）で開催する。

期間中に対象商品を購入・予約すると、各商品に対応した「ボイス特典（全6種）」をダウンロードできるシリアルがもらえる。

関連書籍（既刊）、オーディオ・ビジュアル商品、「ぱしゃこれ第二弾」に付く“佐々木と宮野によるボイス特典”は春園ショウ氏による書き下ろし脚本。さらに、関連キャラクターグッズに付く“白井悠介さん・斉藤壮馬さんによるボイス特典”では、両名の新規録り下ろしボイスが楽しめる。

さらに2月27日に発売される「佐々木と宮野」第11巻を購入すると、特典「複製ミニ色紙」がもらえるほか、ショートボイスドラマDLシリアル付きの「アニメイトセット」も同日に販売される。

□「佐々木と宮野」連載10周年記念フェア

「佐々木と宮野」連載10周年記念フェア概要

開催期間：2月25日～3月29日

開催場所：全国アニメイト（通販含む）

開催内容：期間中、『佐々木と宮野』『平野と鍵浦』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、各商品に対応したボイス特典（全6種）をダウンロードできるポケドラシリアルをプレゼント

ボイスダウンロード期間：2月25日～2027年2月26日

特典内容：

書籍（既刊）

・特典ボイス「インタビューごっこ 佐々木編」

・特典ボイス「インタビューごっこ 宮野編」

※ボイスはお選びいただけます

関連キャラクターグッズ

・特典ボイス「白井悠介のちょっとしたインタビュー」

・特典ボイス「斉藤壮馬のちょっとしたインタビュー」

※ボイスはお選びいただけます

オーディオ・ビジュアル商品

・専用特典ボイス「デートプラン」

ぱしゃこれ第2弾（2026年10月発売）

・専用特典ボイス「ぱーしゃーこーれっ」

※各商品の特典付与条件は、フェアページをご確認ください。

商品情報

「佐々木と宮野」第11巻

2月27日 発売

価格：【通常版】814円、【アニメイトセット】1,914円

アニメイトセット仕様：

ショートボイスドラマDLシリアル付き（春園ショウ氏書き下ろし脚本・「佐々木と宮野」10周年記念ボイスドラマ「眠る前のちょっとした話」収録）

【アニメイト特典：複製ミニ色紙】

ぱしゃこれ第2弾

10月発売

価格：【1パック】275円、【1BOX（10パック入り）】2,750円

種類：全40種

(C)春園ショウ