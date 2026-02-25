千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

2月22日（日）の同番組では、ニューヨーク・嶋佐和也が購入したものが、現在約260万円も値上がりしたことを明かされる場面があった。

今回は、ニューヨークが5年ぶりに番組に登場。

5年前の企画内で嶋佐が放った「生きづらいです、自分が正しすぎて」という発言が今SNSで再び拡散され、共感を集めていることを受け、特別企画「嶋佐セミナー2026」を緊急開催した。

千鳥とニューヨーク・屋敷裕政、ゲストのベッキーが受講者として参加。ダイタクと銀河ゆめゆめの坂田光が進行役を務め、現代を導く“求道者”嶋佐の独特な感性を紐解いていった。

坂田が明かした“嶋佐先生のお言葉”は「未来は見えている」というまさかの発言。

坂田は「2020年以前に『ジムをやったほうがいい』と言って、今のクリスタルジムがある」とし、さらに「昨年、160万円で10キロの銀塊を購入されたんですが…今、420万円になってます」と、嶋佐の先読み能力の高さを熱心に語った。

しかし、屋敷が「儲け話にすぐ飛びつくだけ。パーソナルジムもバーで知り合ったやつに誘われてやろうとしたら、そいつおらんくなった」と割って入ると、嶋佐は「でもやってればマジで当てれたし。株もちょろちょろやってます。全部合わせて1割程度は上がってる」と反応した。

そんな嶋佐に大悟が「今後流行るもの、わかってるんですか？」と質問すると、嶋佐は「高市株、レアアース、フィジカルAI…どれかは買っておいたほうがいいでしょうね」と回答。

これに屋敷は「全部TikTokとかYouTubeとショートで見たこと」「こいつYouTubeとTikTokで政治と経済しか勉強してないんですよ」と暴露し、笑いを誘っていた。