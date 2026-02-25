学問の神様と呼ばれる菅原道真公。



2月25日の命日に合わせて、道真公をしのぶ行事「天神講」が25日、燕市の藤の曲保育園で行われました。



春には小学生になる園児たち。どんなお願いをしたのでしょうか。



「てんじんこう～！」



「天神さま」として親しまれている学問の神様、菅原道真公。毎年、命日の2月25日に行われるのが子どもの健やかな成長を願う行事「天神講」です。





全国でも見られる風習ですが、色鮮やかなお菓子を供えるのが燕市の特徴。「天神講のお菓子を食べると勉強ができるようになる」という言い伝えがあります。園児たちは供えたお菓子を味わったり、道真公の絵を描いたりして伝統行事に触れていました。＜園児＞Q）小学校楽しみ？「楽しみ」Q）なにが楽しみ？「算数とか」＜園児＞「時計頑張れますように（時間を守れますように）」＜園児＞Q）何をお祈りしたの？「勉強を頑張りたい。学校になったら」Q）小学校は楽しみ？「ちょっと怖いけど頑張りたい」【藤の曲保育園 田辺 民恵 園長】「子どもたちは、頭がよくなりたいとか優しい人になりたいとか思ってお願い事してくれて……次の学年に向けて頑張ってくれるようになるなと思っています」受け継がれてきた風習を学び学問の神様にお祈りをした園児たち。どんな小学生になるのでしょうか。